InstagramBank! İki saatte 56 bin liralık kazanç vadi...

(bitcoin) Ve sizin yatırdığınız paranın kat ve kat karşılığını sizin adınıza kazanıyoruz. 3 saat içinde bu rakamlara ulaşıyorsunuz. Böyle yüzlerce kişiye para kazandırdık. Ben size şahsi bir hesap numarası göndereceğim. O hesaba en az 2 bin lira yatıracaksınız.

Ne kadar fazla yatırırsanız o kadar kazanacaksınız. 3 saat sonra biz sizi arayacağız ve kazandığınız rakamı söyleyeceğiz. Elinizi çabuk tutmanız gerek çünkü bu biraz da dönemsel bir durum. Bu dönemde piyasa çok hareketli ve kazançlar da o derece yüksek. Bunu da unutmayın lütfen diyerek konuşmayı sonlandırıyor." (Sabah)