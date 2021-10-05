Facebook ve Instagram ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan erişim gece saatlerinde çözülmüş, kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıldığı belirtilmişti. Instagram, Facebook uygulamalarının web girişlerine bu sabah da erişim sağlayamayan vatandaşlar Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? sorularına yanıt aramaya başladı.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'da 6 saatlik bir sorun yaşandı. Bu sabah da Facebook'a ve bünyesinde bulunan WhatsApp ve ınstagram'a web üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar yeniden erişim sağlayamadı. Peki, Instagram yine çöktü mü? Instagram web neden açılmıyor, bu siteye ulaşılmıyor uyarısı çıkıyor?

İnstagram çöktü mü, İnstagram web neden açılmıyor?

Instagram kullanıcıları uygulamayı açmada sorun yaşamazken, web üzerinden Instagram’ı açmaya çalıştıklarında “bu siteye ulaşılmıyor uyarısı” ile karşılaşıyor. Sorunun neden kaynaklandığına dair henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

Instagram, Facebook ve Whatsapp dün neden çöktü?

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 6 saatlik erişim probleminin ardından tekrardan kullanıma açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook kesintinin nedeni hakkında ilk defa konuştu. Şirket 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay ise paylaşmamıştı.

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.