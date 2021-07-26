Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Instagram yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kullanıcılarını çevrim içi tacizden korumak için Limits adı verilen bir özelliğin üzerinde çalışıyor.

Instagram kısa süre önce kullanıcılarını siber zorbalıktan korumak amaçlı bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı. Limits yani Limitler olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz özellik, Twitter üzerinden ilk kez karşımıza çıktı. Söz konusu özellik üzerinde bir süredir çalışan popüler platform, üç İngiliz futbolcu, Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho siber zorbalığa uğramasının ardından özellikle ilgili çalışmaları hızlandırdı.

INSTAGRAM SİBER ZORBALIĞA KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Irkçı söylemlere karşı yeni bir çalışma yürüten Instagram , İngiliz futbolcuların uğradığı siber zorbalık sonrası, yeni bir hamle ile bizleri karşılıyor. Bu özellik sayesinde tür ırkçı veya aşağılayıcı yorumları filtrelemek daha kolay hale gelecek. Uygulamanın bu özelliğini ilk olarak Matt Navarra sızdırmıştı. Daha sonra Ahmed Ghanem de Twitter üzerinden özellikle karşılaştığını duyurdu.

Instagram hesaplarının gizlilik bölümüne yerleştirilen ‘Limits’ seçeneği, hesabınızda gerçekleşen tepkiler veya başkaları tarafından size karşı yönlendirilen eleştiriler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya olanak tanıyor. Bu özellik CEO 'su tarafından onaylansa da, bilinen tek şey şu anda az sayıda ülkede test edildiği. Resmi olarak ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Hidden Words yani görünmesini istemediniz yorumlar/ sözler olarak adlandırılan başka bir özellik ise kullanıcıların otomatik olarak girdiği belirli anahtar kelimelerle yorumları gizlemesine olanak tanıyor. milliyet.com.tr