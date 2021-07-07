Instagram ve Twitter kullananlar dikkat! '48 saat içinde hesabınız silinecektir'

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA ŞART

Doç. Dr. Ali Murat Kırık sosyal medya hesaplarının korunmasıyla ilgili de birkaç detaya dikkat çekti. Kırık, "Instagram gibi sosyal paylaşım ağları telif hakkı ihlalini bizzat incelemekte, bu noktada kullanıcılardan herhangi bir bilgi ya da itiraz almamaktadır. Hele hele DM üzerinden diğer klasörüne mesaj atma gibi bir durum asla söz konusu değildir.

Şayet bir ihlal varsa gerek bildirimler kısmına, gerekse de e-postanıza bilgi göndermekte ve durumu aktarmakta, telif ihlali içeren içeriği yayından otomatik olarak kaldırmaktadır. Aynı şekilde hesapları da inceleyerek telif hakkı ihlali içeren bir profilse doğrudan kapatmaktadır. Yani size itiraz hakkı tanımamaktadır.

Böylelikle orijinal eserlerin korunması amaçlanmaktadır. Instagram, telif haklarını ABD Telif Hakkı Dairesi veya Dünya Fikri Mülkiyet Kurumu kapsamında değerlendirmektedir. Telif hakkı ihlalleri bir form üzerinden Instagram’a bildirilmekte ya da içeriklere bildirim yoluyla inceleme talebi gerçekleştirilmektedir.

Dolandırıcılara karşı Instagram hesap güvenliği şarttır. Hesabınız için kesinlikle iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bu şekilde, siber hırsız giriş bilgilerinizi alsa bile hesabınıza erişemez. İki faktörlü doğrulama için ayarlar > güvenlik > iki faktörlü kimlik doğrulama' üzerine tıklayın ve etkinleştirin. Hesaplarınız için her zaman güçlü, en az sekiz karakter olmak kaydıyla büyük harf, küçük harf, sayı, özel karakter içeren şifreler kullanın. “Profilime kim baktı”, “seni kim takipten çıktı”… vb. gibi üçüncü taraf uygulamalara erişimi kaldırın.

Asla şüpheli bağlantılara tıklamayın. Instagram gibi bir uygulamadan giriş bilgilerinizi isteyen bir e-posta alırsanız hiçbir şekilde bilgi girmeyin. Ve hesabınıza erişimi tamamen kaybetmeniz durumunda kurtarma kodlarının önemini asla unutmayın. Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profilinizdeki üç yatay çizgiye tıklayın.

Buradan “Ayarlar”a dokunun. “Güvenlik” sekmesine tıklayın. Daha sonra “İki faktörlü kimlik doğrulaması”na tıkladıktan sonra “Kurtarma kodları”na dokunun. Kodların ekran görüntüsünü alın. Güvenlik açığı ya da herhangi bir nedenden ötürü hesabınıza erişim sağlayamıyorsanız, Instagram kurtarma kodu hesabınızı kurtarmanıza yardımcı olacaktır" dedi.

SOSYAL MEDYA RESMİ HESAPLARINA DİKKAT

Konu hakkında açıklama yapan Av. Sefa Karcıoğlu,"Instagram’ın "Telif Hakkı Bildirimini Onaylayın” şeklinde bir iletişim yolu olmadığını, kullanıcıların Hesap güvenliği ve girişler ile ilgili olarak son 14 günde İnstagram tarafından gönderilen e-postalara ilişkin kayıtların uygulama içindeki Güvenlik ve Diğer kısmından kontrol edebileceklerini, ayrıca güvenlikle ilgili resmi Instagram mesajları sadece e-posta adresine gönderildiğini ve Direct Mesajları yoluyla Instagram’ın herhangi bir mesaj ile iletişim kurmadığını" belirtti.