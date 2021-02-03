Instagram silinen fotoğrafları geri getirme | Nasıl getirilir?

Instagramda silinen mesaj geri getirilebilir mi, sorusu yanıt buldu. Sosyal medya platformu Instagram'a çeşitli nedenlerle silinmiş gönderilerinizi 30 gün süre içinde geri yükleyebilmenizi sağlayan bir özellik geldi. İnstagram’da silinen fotoğraflar nasıl getirilir?

Instagram’a getirilen "Yakın zaman önce silinenler" isimli özellik dikkat çekti. Yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen postlar kurtarılabilecek.

Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında saklayacak ve istediğiniz takdirde geri yükleyebileceksiniz.

24 saat boyunca görünür olan story (hikâye) paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalacak. Paylaştığınızda silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikayeleriniz ardından arşivde yer almaya devam edecek.

Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş'e tıklayarak ulaşılabilecek