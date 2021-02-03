03 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.515 0.25 EURO 8,6180 -0.58
USD 7,1670 -0.49 ALTIN 422,910 -0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Instagram silinen fotoğrafları geri getirme | Nasıl getirilir?

03 Şubat 2021 Çarşamba - 12:54 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 12:54

Instagramda silinen mesaj geri getirilebilir mi, sorusu yanıt buldu. Sosyal medya platformu Instagram'a çeşitli nedenlerle silinmiş gönderilerinizi 30 gün süre içinde geri yükleyebilmenizi sağlayan bir özellik geldi. İnstagram’da silinen fotoğraflar nasıl getirilir?


Instagram’a getirilen "Yakın zaman önce silinenler" isimli özellik dikkat çekti. Yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen postlar kurtarılabilecek.

Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında saklayacak ve istediğiniz takdirde geri yükleyebileceksiniz.

24 saat boyunca görünür olan story (hikâye) paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalacak. Paylaştığınızda silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikayeleriniz ardından arşivde yer almaya devam edecek.

Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş'e tıklayarak ulaşılabilecek

 

ETİKETLER

Instagram silinen fotoğraf Sosyal medya platformu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.