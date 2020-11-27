Instagram palyaço fotoğrafı olayı nedir? Instagram neden palyaço fotoğrafı ile hesap açmaya izin vermiyor?

Sosyal medyada dolaşan bir palyaço fotoğrafı gündeme oturdu. Instagram'da profil fotoğrafı yapılamadığı iddia edilen panyaço fotoğrafı merak edilenler arasına girdi. İddiaya göre Instagram'da profil fotoğrafı olarak bu görüntüyü koyduğunuzda hesabınız 5 saniye içinde kullanılamaz hale geliyor. Peki, Instagram palyaço fotoğrafı nedir?

Sosyal medyada dolaşan ve son günlerde viral etkisi yaratan palyaço fotoğrafının esrarengiz hikayesi herkesin dikkatini çekdi. Instagram'da profil fotoğrafı olarak ayarlanamadığı iddia edilen bu fotoğrafın profil fotoğrafı yapılması halinde Instagram'ın bu hesap için "intihara meyilli" kararını verip hesabı kapattığı belirtiliyor. Peki, Instagram palyaço fotoğrafının hikayesi nedir?

INSTAGRAM PALYAÇO FOTOĞRAFI NEDİR?

Bu fotoğraf aslında yeni değil; yıllar öncesine dayanan bir hikayesi var. Fotoğrafın orijinal ismi Jonathan Galindo olarak geçiyor. Mavi balina ve momo gibi çocukların hayatlarını tehlikeye atan bir akımın simgesi. Bu tehlikeli oyunda Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek 'oyun oynamak isteyip istemediklerini' soruyor.

Çocuklar ve gençler oyun oynamayı kabul ettikten sonra sırasıyla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlıyor ve bir süre sonra bu görevleri yerine getirmek zorunda bırakılıyor. Aksi halde oyuncular, Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor.

Çocukların oyuna ilgi göstermesi sağlandıktan sonra, oyuncuların kendilerini oyuna devam etmek zorunda hissediyor. Oyun sırasında kendini tehdit altında hisseden çocuklar, içinde bulunduğu bu durumu aile bireylerine açıklayamıyor oyundan çıkamıyor. Oyun sürdükçe görevler ciddileşiyor ve çocukların hayatı tehlikeye giriyor. Bu açıdan momo ve mavi balinadan pek de farkı yok.

PALYAÇO FOTOĞRAFININ HİKAYESİ

Bu gördüğünüz kişi Samuel Canini. Köpek yüzü görünümlü maskeyle poz veren ilk kişi kendisi. Zaten Canini, bir maske tasarımcısı. Ancak Canini'nin bu fotoğrafı farklı amaçla 'birileri' tarafından kullanılmaya başlayınca işler çığrından çıkmış. Yani fotoğraf aslında yeni değil; ancak zaman zaman internette gündem olmayı sürdürüyor. Diğer yandan işin Instagram ve Facebook tarafı da var. Çocukların hayatlarını tehlikeye sokması nedeniyle Instagram ve Facebook'ta tamamen yasaklı.

Instagram'da profil fotoğrafını bu görüntüyle değiştirdiğinizde hesabınızın kapanması sadece 5 saniye sürüyor. Sonrasında ekrana bu uyarı geliyor. Instagram hesabınız kapatılmış oluyor. Kurtarma şansınız elbette var; ancak bir süre hesabınızdan uzak kalmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle sakın denemeyin!