Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram kapatma ve silme yöntemleri nelerdir?

Instagram kapatma ve silme konusunda kullanıcılarından çok fazla talep alan Instagram, bu durumu kolaylaştırmak için bazı çözüm önerileri sunuyor. Pek çok sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram üzerinde de kullanıcıların hesaplarını istediği zaman tamamen silebileceği ya da kısa süreli olarak kapatabileceği çeşitli seçenekler bulunuyor.

Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Dünyada yaklaşık 1 milyar kişi, Türkiye’de ise, 40 milyona yakın kişinin Instagram kullandığı biliniyor. Bu kullanıcılar arasından her gün yüzbinlerce kişi Instagram kapatma ve silme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiriyor. Instagram hesabınızı öncelikle tamamen mi yoksa bir süreliğine mi kapatmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Bunun ardından şu adımları takip edebilirsiniz;

Instagram Kapatma: “Geçici Olarak Kapatma” ya da “Hesap Dondurma” işlemi şeklinde de bilinir. İstediğiniz zaman kapattığınız Instagram hesabınızı dilediğiniz zaman yeniden açabilirsiniz.

Instagram Silme: “Kalıcı Hesap Silme” şeklinde de bilinir ve hesabınızı sildikten sonra 1 ay içinde hesabınıza giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinir.

Instagram Kapatma ve Silme Yöntemleri Nelerdir?

Instagram hesabınızı tamamen kapatmak, geri dönülemez bir işlemdir. Bu nedenle de, daha sonra pişmanlık yaşamamak için ilk olarak Instagram hesap dondurma işlemini tercih edebilirsiniz. Hesabınızı tamamen kapatmanız durumunda ise, fotoğraflarınız, , takip ettikleriniz, takipçileriniz gibi tüm verileriniz tamamen silinir. Ama geçici olarak kapatma ya da diğer ismi ile hesabı dondurma işlemi yaptığınız zanab verileriniz instagram tarafından arşivlenir. Fakat instagram hesabınız diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez. Instagram hesabınızı dondurmanız durumunda hesabınıza yeniden giriş yapmak için en son kullandığınız şifreniz ile oturum açmanız yeterli olur. Bu sayede, Instagram hesabınız yeniden kısa süre içinde açılmış olur.

Instagram Hesabını Geçici Olarak Kapatma

Instagram'ı mobil uygulamanız üzerinden kapatamazsınız. Bunu bir web tarayıcı üzerinden Instagram’ınızı açarak yapmanız gerekir. Instagram’a kısa bir mola vermek istiyorsanız, şu adımları izleyerek hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz;

Instagram’a web sitesi üzerinden giriş yaparak ve profil sayfanıza gitmek için kişi simgesini tıklamanız gerekir. (https://www.instagram.com)

“Profili Düzenle” sekmesini seçerek, sayfanın en altına gidin ve “Hesabımı geçici olarak kapat”ı tıklamanız gerekir.

“Hesabınızı neden kapatıyorsun?” sorusuna açılan menü üzerinden bir neden seçmeniz gerekir.

Devam etmek için şifrenizi tekrar girerek ve “Hesabı geçici olarak kapat” sekmesini seçmeniz gerekir.

Bu adımları sırasıyla uygularsanız, Instagram hesabınız geçici olarak kapatılır. Bunun sonucunda siz tekrar oturum açana kadar profiliniz diğer kullanıcılar tarafından da görüntülenemez. Instagram’ın kullanım politikasına göre, Instagram hesabınızı haftada sadece bir defa geçici olarak kapatabilirsiniz.