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Instagram fenomeni Josi Maria hayatını kaybetti

Instagram fenomeni Josi Maria "Kanarya Adaları'na gidiyorum" dedikten sonra kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Josi Maria anoreksiyayla mücadele ediyordu ve sosyal medyada da bu çabasını paylaşıp takipçilerini tehlikeler konusunda uyarıyordu.

Instagram fenomeni Josi Maria hayatını kaybetti Anoreksiyayla mücadele eden ve sosyal medyada bu çabasını paylaşıp takipçilerini tehlikeler konusunda uyaran Josi Maria adlı Instagram fenomeni, kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
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