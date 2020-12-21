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Instagram fenomeni Josi Maria hayatını kaybetti
Instagram fenomeni Josi Maria "Kanarya Adaları'na gidiyorum" dedikten sonra kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Josi Maria anoreksiyayla mücadele ediyordu ve sosyal medyada da bu çabasını paylaşıp takipçilerini tehlikeler konusunda uyarıyordu.
Anoreksiyayla mücadele eden ve sosyal medyada bu çabasını paylaşıp takipçilerini tehlikeler konusunda uyaran Josi Maria adlı Instagram fenomeni, kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.