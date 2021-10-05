Instagram, Facebook ve WhatsApp neden çöktü? İşte kesintinin nedeni!

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun ardından açıldı. Facebook kesintinin nedeni hakkında ilk defa konuştu. Whatsapp, Instagram ve Facebook'un açılmama nedeni pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Instagram, Facebook ve WhatsApp açıldı mı? Facebook hacklendi mi? İnstagram yine mi çöktü? Dün instagram neden çöktü? İşte erişim sorunun nedeni...

Facebook, Whatsapp ve Instagram 'a dünya genelinde yaşanan sorun gece boyu kaosa neden oldu. Uygulamalara hala erişmekte güçlük çeken milyonlarca kişi sabah saatlerinden itibaren ksintinin nedeni hakkında detayları araştırıyor. Peki, Instagram, Facebook ve WhatsApp açıldı mı? Facebook hacklendi mi? İnstagram yine mi çöktü? Dün instagram neden çöktü? İşte kesintinin nedeni...

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 6 saatlik erişim probleminin ardından tekrardan kullanıma açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook kesintinin nedeni hakkında ilk defa konuştu. Şirket 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.

ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN BAŞLADI?

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını açıklamıştı.

İLK AÇIKLAMA!

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay ise paylaşmamıştı.

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP AÇILDI MI?

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problem giderilerek 01.30'da tekrardan erişime açıldı.

FACEBOOK NEDENİNİ AÇIKLADI

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

FACEBOOK İNTERNETTEN 'SİLİNDİ'

Geçtiğimiz saatlerde bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook şu sıralar esasen internette yok" ifadelerini kullanmıştı.