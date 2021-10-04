Instagram, Facebook ve WhatsApp neden çalışmıyor? Son dakika açıklaması

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunları yaşanmaya başladı. Uygulamaya giremeyen kullanıcılar 'WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp çöktü mü' sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulamaya girmeye çalışanlar "500 Server Error" hatası ile karşılaşıyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan , "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili WhatsApp'tan da resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler." denildi.