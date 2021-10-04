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Instagram, Facebook ve WhatsApp neden çalışmıyor? Son dakika açıklaması

04 Ekim 2021 Pazartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 19:51

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca uygulama kullanıcısı WhatsApp, Instagram ve Facebook'un neden çalışmadığını araştırıyor. WhatsApp'a girmeye çalışan kullanıcılar "500 Server Error" hatası ile karşılaşıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama geldi.


Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunları yaşanmaya başladı. Uygulamaya giremeyen kullanıcılar 'WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp çöktü mü' sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulamaya girmeye çalışanlar "500 Server Error" hatası ile karşılaşıyor.

Öte yandan Instagram ve Facebook'a da erişim sağlayamıyor. 
 
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.
 
SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
 
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA
 
Konuyla ilgili WhatsApp'tan da resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler." denildi.
 
FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA
 
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.
 
 
 
 

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