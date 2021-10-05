Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü! İşte sebebi... Büyük zarar etti

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 6 saatlik erişim probleminin ardından tekrardan kullanıma açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook kesintinin nedeni hakkında ilk defa konuştu. Şirket 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

Sosyal medya platformları Instagram Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp , yaklaşık 6 saatlik erişim probleminin ardından tekrardan kullanıma açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook kesintinin nedeni hakkında ilk defa konuştu. Şirket 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

İLK AÇIKLAMA!

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay ise paylaşmamıştı.

6 SAAT SONRA PROBLEM GİDERİLDİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problem giderilerek 01.30'da tekrardan erişime açıldı.

FACEBOOK NEDENİNİ AÇIKLADI

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon Dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

FACEBOOK İNTERNETTEN 'SİLİNDİ'

Geçtiğimiz saatlerde bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook şu sıralar esasen internette yok" ifadelerini kullanmıştı.

"GERÇEKTEN HERKESE MERHABA"

Erişim sorunu yaşanırken Twitter'ın resmi hesabından "Gerçekten herkese merhaba" paylaşımı yapıldı. Bir süre sonra WhatsApp'tan gönderinin atlına "Merhaba" yanıtı geldi.

Twitter CEO 'su Jack Dorsey de WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ZARAR ETTİ

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü. Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu. Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.