Instagram'dan başkanlık seçimi öncesi yeni önlem

Sosyal medya devi Facebook 'un bünyesinde bulunan Instagram platforma yeni güvenlik tedbirleri getirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Instagram, şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyecek.

Aynı haberlere göre, bu doğrulamayı gerçekleştirmeyen hesaplar Instagram tarafından kapatılacak.

Instagram’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin sıradan kullanıcıları etkilemeyeceği vurgulandı.

Yeni kural kapsamında Instagram şüphelendiği hesaplardan resmi bir kimlik belgesi ile kim olduklarını doğrulamaları isteyecek.