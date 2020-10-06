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Instagram'da yeni özellik! Taciz mesajları otomatik gizlenecek

06 Ekim 2020 Salı - 16:17 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 16:17

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram onuncu yaş gününde taciz ve zorbalığa karşı kullanılacak yeni bir özellik tanıttı. Yeni gelecek özellikle yapay zeka taciz ve zorbalık içeren mesajları otomatik olarak gizleyecek.


Çevrimiçi taciz ve zorbalıkla mücadelede yeni bir adım atan Instagram, potansiyel olarak zorbalık içerdiği tespit edilen yorumları otomatik olarak gizleyecek.
 
Zorbalık içeren yorumlar Instagram’ın yapay zekalı teknolojileri ile yakalanarak tespit edilecek. Bu özellik, Instagram’ın 10’uncu yaş gününde duyuruldu ve kullanıcılar otomatik bir şekilde gizlenen yorumları isterlerse ayrıca açabilecekler. Instagram bundan tam 10 sene önce 6 Ekim’de Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulmuş ve iki ayda 1 milyon kayıtlı kullanıcıya, 1 yılda 10 milyon kayıtlı kullanıcıya ve Mayıs 2019’da da 1 milyar aktif kayıtlı kullanıcıya erişmişti.
 
En popüler sosyal ağlardan olan Instagram, Nisan 2012’de 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla Facebook tarafından satın alınmıştı.
 

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