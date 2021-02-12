Instagram’da öküz yılı hikayesi nedir? Öküz yılı ne anlama geliyor, ne zaman sona ediyor? Öküz yılı Öküz yılında doğanların özellikleri…

Çin'de geleneksel 12 hayvanlı takvime göre "Fare Yılı"ndan çıkarak "Öküz (Niu) Yılı"na giren halk, yeni yılın girişiyle kutlamalara yaparken, Intagram kullanıcıları da birçok hikâyede gördükleri öküz yılı paylaşımlarının ardından araştırma yapmaya başladı. Öküz yılı nedir, Instagram'da öküz yılı hikayesi ne demek, gibi sorulara yanıt aranamaya başlandı. Peki, Öküz Yılı nedir? Instagram hikayelerindeki öküz yılı ne demek? Öküz yılı anlamı nedir, ne zaman başlıyor, sona eriyor?

Çin’de geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Fare Yılı sona erdi, Öküz Yılı'na girildi. Sosyal medya kullanıcıları ise bugünün anlamına istinaden Instagram hikayelerinde Öküz yılına ait görsel ve isimlerle karşılaşınca Öküz Yılı ile ilgili araştırmalar da arttı. Peki, öküz yılı nedir? Instagram'da öküz yılı hikayesi ne demek, ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte öküz yılı hakkında merak edilenler...

ÖKÜZ YILI NEDİR?

Öküz, Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküzler, güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edilirler ve görevlerine yaklaşımlarında mükemmel düzenleyiciler veya sistematiklerdir.

"Çin kültüründe öküz, çalışkan bir burçtur. Genellikle hareketleri ifade eder, bu yüzden umarım dünya geçen yıla göre daha az durgun olacak ve yılın ikinci yarısında tekrar hareketlenecektir."

Pek çok insan 60 yıllık takvimi çok ciddiye alıyor ve her kişinin kendi doğum işaretinin yılın göksel gövdesi ve dünyevi dallarından farklı şekilde etkileneceğine inanıyor. Bu nedenle takvim, evlenmeleri mi yoksa bir iş kurmaları mı gerektiği gibi önümüzdeki yıl için büyük yaşam kararları vermede önemli bir rol oynar.

Bir panda yavrusu, Çin'in Sichuan eyaletindeki Wolong Giant Panda Reserve'de, muhafazasının içinde öküz süsleriyle oynuyor.

Bir panda yavrusu, Çin'in Sichuan eyaletindeki Wolong Giant Panda Reserve'de, muhafazasının içinde öküz süsleriyle oynuyor.

Takipçiler, Çin burçlarının her biri için şansın büyük ölçüde Tai Sui'nin - Jüpiter'in tam karşısındaki yıldızların - pozisyonlarına bağlı olacağına inanıyor.

ÖKÜZ YILI NE ZAMAN NE ZAMAN BİTİYOR?



Öküz Yılı 12 Şubat 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.



ÖKÜZ BURCU ÖZELLİKLERİ



Burcun özellikleri; Sabırlı, Cesur, Sadık, Vefalı, Tutucu Çin takvimine göre Öküz yılında doğan insanın çok sabırlı birisi olduğu bilinir. Aynı zamanda çok sıkı ve güçlü bir çalışma tempoları vardır. Bunlara bir katır kadar inatçı ve azimkar demek de doğru olur. Eğer, hoşlandıkları bir konu olursa bitap düşene kadar çalışırlar. Bunların felsefesine göre başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir. Bu insanların bazı olaylar karşısında kayıtsız oluşuna bakıp durgun zannetmek yanlıştır. Başkalarının fark etmeyecekleri kadar zeki ve akıllı kişilerdir.



Yaşamda hedefe ulaşmak için önce güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar. Bu insanlar ihtiraslı ve duygulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar. Onlardan tutkulu aşk mektupları yazmaları beklenmemelidir. Bununla beraber karşı cinse karşı büyük çekicilik duymaları izlenebilir. Yine de bu insanların ihtiraslarını kolayca uyandırmak mümkün değildir. İlk bakışta aşık olmaları da beklenmemelidir. Bunlar, erkek veya kadın yaşamlarını paylaştıkları kişilere sadık olurlar. İçlerinde eşini aldatan pek az kişi çıkar. Öküz yılında doğanların en başarılı ilişki kuracakları insanlar Koyun yılında doğanlardır. Bundan başka Horoz yılında doğanlar ile başarılı ilişkiler kurabilirler. Köpek ve Kaplan yılında doğanlar ile dikkatli beraberlik kurmalıdırlar.

YILLAR VE ELEMENTLERİ



31 Ocak 1805 17 Şubat 1806 Tahta



17 Ocak 1817 4 Şubat 1818 Ateş



4 Şubat 1829 24 Ocak 1830 Toprak



23 Ocak 1841 9 Şubat 1842 Metal



8 Şubat 1853 28 Ocak 1854 Su



27 Ocak 1865 14 Şubat 1866 Tahta



13 Şubat 1877 1 Şubat 1878 Ateş



31 Ocak 1889 20 Ocak 1890 Toprak



19 Şubat 1901 7 Şubat 1902 Metal



6 Şubat 1913 25 Ocak 1914 Su



24 Ocak 1925 12 Şubat 1926 Tahta

11 Şubat 1937 30 Ocak 1938 Ateş



29 Ocak 1949 16 Şubat 1950 Toprak



15 Şubat 1961 4 Şubat 1962 Metal



3 Şubat 1973 22 Ocak 1974 Toprak



20 Şubat 1985 8 Şubat 1986 Tahta



7 Şubat 1997 27 Ocak 1998 Ateş



26 Ocak 2009 13 Şubat 2010 Toprak



12 Şubat 2021 31 Ocak 2022 Metal



31 Ocak 2033 18 Şubat 2034 Su



17 Şubat 2045 5 Şubat 2046 Tahta



4 Şubat 2057 23 Ocak 2058 Ateş



23 Ocak 2069 10 Şubat 2070 Toprak



9 Şubat 2081 28 Ocak 2083 Metal



27 Ocak 2093 14 Şubat 2094 Su