Instagram çöktü mü? Facebook, WhatsApp, Instagram neden açılmıyor? Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişilmiyor

Facebook, WhatsApp, Instagram çöktü mü, neden çöktü?Sosyal ağlar çöktü. Gelen bilgilere göre kullanıcılar linklere giremediklerini bildiriyor.

Down Detector tarafından bildirilen sorunlarda kullanıcılar haber akışlarını yenileyemiyor ve oturum açmakta sorun yaşıyor. Instagram ve Facebook gibi popüler ağlarda yaşanan bu sorun Avrupa'daki bazı kullanıcıları başta olmak üzere Türkiye'de de sorun yaşanmasına neden oluyor.

Öte yandan ABD'nin de bazı bölgelerinde bu sorun yaşanıyor. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.