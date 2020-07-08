Instagram canlı yayınlarına yeni özellik geliyor!

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'ın canlı yayın bölümüne yeni bir özellik geliyor. Artık canlı yayın açan kullanıcılar, yayına katılan takipçilerinin yorumlarını başa tutturabiliyor, silebiliyor ve takipçiyi yayından atabiliyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram , her geçen gün eklenen kullanıcı dostu yeni özellikler sayesinde popüler kalmaya devam ediyor.

Beğeni sayılarının kaldırılacağı açıklanan ve geçtiğimiz günlerde de 'maske tak' uyarısı ekleneceği ortaya çıkan Instagram'da şimdi de canlı yayınlar için yeni özellikler geliyor.

Canlı yayınlarda takipçilerin yaptığı yorumlara ve izleyen kişilere çok fazla müdahale edilemiyordu. Artık bu durum ortadan kalkacak.

Instagram'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda canlı yayına eklenecek yeni özellikler açıklandı.

Ortaya çıkanlara göre artık canlı yayın yapan kullanıcılar kendisini izleyen kişilerin yorumlarını başa tutturabilecek, istediği yorumu silebilecek ve izleyenleri yayından atabilecek.

Yorumları başa tutturma özelliği bir süredir deneme aşamasındaydı ve artık herkes için kullanılabilir durumda.

Instagram'a yeni özellik gelmesi için imza kampanyası başlatıldı!

Aktif kullanıcı sayısında 1 milyarı geçen Instagram her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Instagram kullanıcıları, bazı kriterleri yerine getiren hesaplarda aktif olan bir özelliğin tüm hesaplarda kullanıma açılması için imza kampanyası başlattı.

Instagram Hikayeler özelliğinde, mavi tikli yanı doğrulanmış ya da belirli bir takipçi sayısını geçen hesaplarda, yukarı kaydır seçeneği ile bağlantı eklenebiliyor.

ABD'de bulunan Instagram kullanıcıları, bu özelliğin herkese açılması için imza kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz hafta ABD 'de George Flyod'un ölümünden sonra protestolar başlamıştı.

Bu protestolarla ve olaylarla ilgili bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde paylaşmak isteyen kullanıcılar, Instagram Hikayeler özelliğinin herkese açılması için imza kampanyası başlattı.

Bahsi geçen imza kampanyası change.org üzerinden başlatıldı.

Bu özellik şu an, 10 bin takipçiye ulaşan hesaplarda ve doğrulanmış profillerde kullanılabiliyor.

Markaların ürün tanıtımı ve reklam amaçlı kullandığı bu özelliğin, herkese açlıp açılmayacağı merak konusu olurken, gerçekleşmesine pek ihtimal verilmiyor.

Bunun nedeni ise geçtiğimiz haftalarda Trump'ın imzaladığı sosyal medya kararnamesi ve Twitter'la aralarında geçen olaylar gösteriliyor.