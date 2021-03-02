02 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.531 0.24 EURO 8,8090 0.21
USD 7,3210 0.34 ALTIN 407,790 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Instagram'a bomba özellik! Artık yapılabilecek

02 Mart 2021 Salı - 13:23 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 13:23

Instagram'a yeni bir özellik eklendi. Birçok kullanıcıyı sevindirecek özellik sayesinde çoklu olarak canlı yayın yapılabilecek. Instagram'a Clubhouse uygulamasında bulunan canlı oda (live room) özelliği geliyor. Böylece canlı yayınlarda konuşmacı sayısını 4'e çıkabiliyor.


Instagram, yeni bir güncelleme ile Clubhouse uygulamasında da olan ve 4 konuşmacının bulunduğu canlı yayına olanak tanıyan 'canlı oda (live room)' özelliğini ekledi. Bu özelliğin Instagram platformuna taşınması, Instagram'da etkileşimin çoğalacağı ve dörtlü grupların ortak canlı yayın yapabileceği anlamına geliyor. 
 
Canlı odalar aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı da yaratıyor. Bu özellik ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri hesaplara destek olmak için 'rozet' satın alabiliyor ya da 'alışveriş' ve 'canlı bağış toplama' özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.  
 
Instagram tarafından yapılan açıklamada, canlı yayınlara daha fazla etkileşim özelliği ekleneceği de belirtildi.
 
Şirket, önümüzdeki aylarda moderatör kontrolleri ve ses özelliklerini de ekleyeceğini duyurdu. Bu açıklamadan hareketle, gelecek aylarda Clubhouse benzeri özelliklerin platformda yerini alacağı tahmin ediliyor.
 

ETİKETLER

Instagram canlı oda live room Clubhouse
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.