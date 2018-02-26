İnsansız zırhlı aracın son görüntüleri yayınlandı! İşte insansız Ejder Yalçın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnsansız tank üretilecek' açıklamasının ardından Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir 'in paylaştığı görüntüler dikkat çekti. İşte insansız zırhlı araç 'Ejder Yalçın'ın görüntüleri...Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekâtının en önemli bölümünü yerli ve milli imkânlarla üretilen silah ve mühimmatların oluştururken Türkiye bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ın "İnsansız tank üretilecek" açıklamasının ardından gözler yeni Ar-Ge çalışmalarına çevrilirken Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili önemli bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Demir yaptığı açıklamasında "İnsansız ve robotik sistemlerin muharebe sahasına inmeye başladığı bugünlerde, Türkiye teknolojiyi takip eden değil; yön veren bir ülke olacaktır. İnsansız Ejder Yalçın aracımızın testleri başarıyla gerçekleştirildi ve arkası geliyor." ifadelerini kullanarak yapılan son çalışmaların görüntülerini yayınladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi Twitter sayfasından da uzaktan kontrol edilebilen 43 adet zırhlı iş makinesinin güvenlik güçlerimizin ülke sathının içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullandığı duyuruldu.