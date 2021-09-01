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İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:14 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:14

İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler, silah ve mühimmat entegrasyonu için güçlendirildi.


İlk saha deneyiminde  yangınla mücadelede kullanılan Alpin, askeri görevlere hazırlanıyor.
 
Selman Dönmez, AA muhabirine, 15'inci  Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) yeni bir gövdeyle  katıldıklarını söyledi.
 
İlk prototip çalışmalarında edindikleri tecrübelerden sonra aracın  gövde tasarımı ve aerodinamiğinde bazı değişiklikler yapma kararı aldıklarını  belirten Dönmez, aracı savunma sanayisine yönelik görevlere hazırladıklarını  bildirdi. Dönmez, "İlk tasarımlarımızla birlikte yapmış olduğumuz uçuş testleri  sonucunda özellikle savunma alanında yapacağımız entegrasyonlar için gövde  tasarımını hem biraz daha dolgun görünmesi hem de silah ve mühimmat  entegrasyonunun daha verimli olması açısından iyileştirdik. İlk prototip gövdeyi  de IDEF 2021'de sergiledik." dedi.
 
Askeri kullanım için uzun süredir görüşmeler yaptıkları bilgisini  veren Dönmez, fuar kapsamında ilgili heyetlerle gerçekleştirilen temaslar  sonucunda da Alpin'e ilişkin değerlendirmelerin netleştiğini dile getirdi.  Dönmez, "Alpin insansız helikopter, insansız sistemler sektöründe farklı bir  noktada duruyor. Araç birçok kişinin kafasında 'drone'lar veya sabit kanat  insansız hava araçlarıyla örtüştürülemiyordu. Fuarda gördükten sonra herkesin  kafasına daha net olarak oturdu. Özellikle lojistik destek, istihbarat, görüntü  alma amaçlı olarak helikopterin yakın bir zamanda kullanılacağını düşünüyoruz."  diye konuştu.
 
Selman Dönmez, bunun yanında farklı savunma sanayisi firmalarıyla  özellikle mühimmat, silah entegrasyonuna yönelik görüşmelerinin devam ettiğini  belirterek, bu görevler için yeni gövdenin çok büyük avantajlar sağlayacağını  anlattı.
 
Yangın söndürme helikopterleriyle birlikte çalıştı
Alpin'in Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarda  kullanılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dönmez, şunları kaydetti:
"2020'nin son aylarında ilk lansmanı yaptığımızda Orman Genel  Müdürlüğü yangın gözetlemesi için gerçekten bunun faydalı olabileceği  düşüncesiyle bizimle irtibata geçmişti. İlerleyen süreçte birlikte insansız  helikopterlerin gözetleme amaçlı kullanılmasına yönelik bir operasyon başlattık.  Bu kapsamda Çanakkale'de uçuş gerçekleştirmeye hazırlanırken maalesef  Antalya-Manavgat'ta büyük yangın başladı. O gece bölgeye intikal ettik. Yangın  gözetleme süreçleriyle ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bizim için de ilk  tecrübe oldu. Gerçekten çok başka bir tecrübe. Yangın ortamında gözetleme amaçlı  bir uçuş gerçekleştirdik ve yangın söndürme helikopterleriyle entegre şekilde,  onların yangınla yoğun mücadelesine destek verecek şekilde hem kendimizi muhafaza  ederek hem onlara tehlike oluşturmadan uçuş gerçekleştirdik. Bu şunu gösterdi,  insansız helikopterler yangın gözeteme amaçlı kullanıldığı takdirde hem önceden  tespit hem çıkan yangınların büyüme yönünün ne tarafa doğru enerjisinin  kaydığının tespiti noktasında çok ciddi katkı sağlayabilecek durumda."
 
Dönmez, özellikle gece uçuş yeteneği sayesinde görüntü alabilmesiyle  Alpin'in gece dahi yangın bölgelerinin tespitinde kullanılabileceğinin ve  operasyon süreçlerinde aktif şekilde karar destek mekanizması olabileceğinin  görüldüğünü söyledi.
 
Selman Dönmez, "Gerçekten çok büyük tecrübe oldu. Helikopterimizin  orman yangınlarının gözetlenmesi anlamında önümüzdeki yıllarda çok daha aktif  şekilde kullanacağını ümit ediyoruz." dedi.
 

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İnsansız helikopter helikopter Alpin
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