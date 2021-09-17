Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark'ta faaliyet gösteren şirket tarafından montajı tamamlanan "Sancak" adlı İnsansız Hava Aracı (İHA), faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi verme aşamasına getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, GTÜ Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'e ait hangarda "Sancak"ın montajının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi amacıyla kullanılacak şirketin "ilk" İHA'sı Sancak'ın, 30 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarılarak, "Yalın tasarımı sayesinde iki kişi 30 dakikada demonte ve monte hale getirebiliyor. Gövde tasarımı hafif ve kanat açıklığı değiştirilebileceğinden ekstra menzil sağlıyor." ifadesine yer verildi.

-"GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere'de uçurulabiliyor"

"Sancak"ın, milli bayrak ile İngiltere hava sahasında uçan "ilk" sivil İHA olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: