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İnsanlık tarihini yeniden şekillendirecek! 4 mağara eklendi, denizin içinde...
Hatay’ın Akdeniz kıyısında bulunan MÖ 42 bin ile 75 bin yıl öncesine ait Üçağızlı Mağaraları’na, denizin 15 ile 30 metre derinliğinde 4 mağara daha eklendi. Mavi derinliklerdeki mağaralardaki sarkıt ve dikitler, Orta Doğu’dan Anadolu’ya gelen ilk modern insanların bir zamanlar karada bulunan bu mağaralarda 75 bin yıl öncesinden daha eski dönemde yaşamış olabileceklerini ortaya koydu.
Hatay’ın Samandağ ve Yayladağ ilçelerinde bulunan, sistemli ilk kazı çalışmalarının 1997 yılında başlatıldığı Üçağızlı Mağaraları'nda Kazı Başkanlığını Prof. Dr. Erksin Güleç’ten devralan Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Baykara, 2020 yılından itibaren de çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.