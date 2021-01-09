İnsanlar da kış uykusu semptomu yaşayabilir!

Kış depresyonu hakkında bilgilendirmede bulunan Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, bazı insanların kış depresyonu nedeniyle ‘kış uykusu semptomu’ yaşayabildiğini belirterek “Kış depresyonu da bir klinik depresyon şeklidir, ancak yorgunluk halleri, artan uyku, artan iştah ve kilo alımı genellikle en belirgin semptomlardır” dedi.

Kış depresyonu yaşayan insanların kış aylarında ruh hallerinde, enerjilerinde, uykularında, kilolarında ve iştahlarında değişiklikler yaşandığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, tipik olarak bu değişikliklerin sonbaharda başladığını, Aralık'tan Şubat'a kadar en kötülerine ulaşarak ilkbaharda geçtiğini söyledi.

KIŞ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ

Çok sık görülmese de, kış depresyonunun yaz aylarında bile bir dizi karanlık günle ruh hallerini kötüleştirdiğinin bilindiğine işaret eden Psikolog Zozan Başçi, kış depresyonunun semptomları arasında depresif ruh hali veya üzüntü, yapılan işlere karşı azalan ilgi ve aktivitelerden zevk alamama, zayıf enerji veya şiddetli yorgunluk ve azalmış benlik saygısı bulunduğunu kaydetti.

EKMEK VE MAKARNA YEME İSTEĞİ ARTABİLİR

Uykusuzluk (uykuya dalmada güçlük gibi uykuda azalma, rahat uyuma güçlüğü veya sabah çok erken kalkma) veya uykuda artışın kış depresyonunun en önemli şikâyetleri arasında geldiğini belirten Zozan Başçi, şöyle devam etti:

“İştahta ve kiloda da azalabilen veya daha sık artabilen değişiklikler olabilir. Kış depresyonu yaşayan bazı kişiler, ekmek veya makarna gibi karbonhidratlar veya diğer ‘rahat yiyecekler’ için daha çok istek duyarlar. Bunların hepsi aslında klinik depresyon (majör depresyon) dediğimiz hastalığın belirtileridir. Dolayısıyla kış depresyonu da bir klinik depresyon şeklidir, ancak yorgunluk halleri, artan uyku ve artan iştah ve kilo genellikle en belirgin semptomlardır. Nasıl kış aylarında ayılar kış uykusuna yatarlar, çok yemek yerler ve ardından kışın uyurlarsa, bazı insanlar da kışın kış uykusu semptomları yaşarlar.”

KUZEY ÜLKELERİNDE VE KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Ekvatordan uzak enlemlerde daha yaygın olduğunu belirten Psikolog Başçi, “Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada Florida 'da nadir, Orta Atlantik eyaletlerinde daha yaygın olduğu ve en çok kuzey ABD veya Kanada 'da yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Bazı hastalar, güney enlemlerinde yaşadıklarında kışın sorun yaşamadıklarını ancak kuzeye ilerlediklerinde önemli mevsimsel semptomlar yaşadıklarını bildirdiler. Ayrıca tekrarlayan depresyona sahip bireyler veya duygu durum bozukluğu olan ruh hastalıklarına sahip olan bazı bireylerin sonbahar veya kış aylarında klinik depresyon geçirme olasılığı daha yüksektir. Kış depresyonu, kadınlarda erkeklerden açıkça daha yaygındır. Kış depresyonu tipik olarak genç yetişkinlikte başlar ve daha sonra yetişkin yaşamı boyunca devam edebilir” şeklinde konuştu.

KIŞ DEPRESYONUNDAN KURTULMA YOLLARI

Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, kış depresyonundan kurtulmak için önerilerini ise şöyle sıraladı;

-Mümkün olduğunca güneş ışığından faydalanmak çok faydalı olur.

-Doğada kısa yürüyüşlerin bile ruh halini artırdığı ve ayrıca beden ve zihin için diğer faydaları olduğu bilinir.

-Havadaki iyonlar, ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan görünmez parçacıklardır. Daha çok deniz kıyılarında, fırtınalardan hemen sonra en yüksek seviyelerdedir. Dolayısıyla deniz kenarlarında en az 30 dakikalık yürüyüşler yapmakta fayda var.

-Klinik depresyon yaşayan bireyler dışarı çıkıp aktiviteler yapmak, sosyalleşmek, egzersizler yapmaktansa evde kalıp oturdukları koltuk veya yataktan çıkmak istemeyip hiçbir şey yapmazlar. Bu durumun üstesinden gelmenin en iyi yollarından biri bu duyguya yani isteksizlik duygusuna rağmen daha önce yapılan işleri yapmaya çalışmak, egzersizler yapmak, sevdiğimiz dostlarımızla bir araya gelerek etkinliklere katılmaya çalışmak kış depresyonunda olan isteksizlik duygusunun azalmasına yardımcı olur. İnsan olarak her şeyi çok iyi duygularla, severek yapmıyoruz. Ancak yapmak zorunda olduğumuz şeyleri sevmeye çalışarak işlerimizi, ruh halimizi daha da iyileştirebiliriz.

- Ev bitkisi gibi küçük bir canlıya bakmak ve su isteyen meyveleri sulamak gri ruh halinin bulanıklığını kaldırmaya yardımcı olur.

İLK KEZ 36 YIL ÖNCE HASTALIK OLARAK TANIMLANDI

Kış depresyonu, 1984 yılında Norman Rosenthal ve meslektaşları tarafından tanımlanan bir sendromdur. Bu araştırmacılar, mevsimsel olarak daha kötü ruh hali yaşayan bireyleri arayan gazeteye bir ilan verdiler. Şaşırtıcı bir şekilde birçok yanıt alındı ve kış depresyonunun önemli ölçüde yaygın olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar ayrıca, birçok hastanın parlak ışıkla tedavi ile iyileştiğini buldular.