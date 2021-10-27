İnsani su hakkı nedir? İSKİ insani su hakkı kalktı mı, ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla İSKİ'ye getirilen 'İnsani Su Hakkı' uygulaması Sayıştay Başkanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunması ve kanuni düzenleme getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine uygulama İSKİ tarafından kaldırıldı. İnsani su hakkı nedir? İSKİ insani ne kadar metreküptü?

İstanbul'da 'İnsani Su Hakkı' kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla İstabul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu. Sayıştay Başkanlığı'nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi. İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğunu açıklandı. İnsani su hakkı nedir? İSKİ insani su hakkı ne kadar metreküptü?

İnsani su hakkı nedir, ne kadar?

İnsani Su Kullanım Hakkı kapsamında İstanbul'da tüketilen suyun bir miktarı ücretsiz olarak karşılanıyordu. İBB Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla İstanbul'da İnsani Su Kullanım Hakkı uygulaması uygulanıyordu. Buna göre İstabul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu.