İnsan beynini bilgisayara bağlayacak! Tarih...

Ünlü iş adamı, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştireceğini açıklayan Neuralink için tarih açıkladı

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO 'su olan Elon Musk, farklı projelerle adını duyurmaya devam ediyor.

Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile uzaya insan gönderen ilk özel şirket olan SpaceX'in yanı sıra Hyperloop, yani yeni rayötesi sistem ile toplu taşımayı baştan yazmak isteyen Elon Musk, yeni projesi olan insan beynine takılacak çipler için tarih açıkladı.

Neuralink ile birlikte, insanlarla bilgisayarlar arasında direkt bağlantı kurma hedefi olan Musk, Neuralink'in 28 Ağustos'ta etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Duyuruyu kişisel Twitter hesabında yapan Musk, "Onları yenemezsen, onlara katıl" ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink, yüksek bant genişliğine sahip olan beyin ve makine arayüzü geliştirerek, ikisini birbirine bağlamak.

Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla birlikte, beş sene içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyaçlarının kalmayacağını iddia etmişti.