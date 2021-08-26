26 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.55 EURO 9,8800 0.12
USD 8,3660 -0.06 ALTIN 481,080 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

İnşaatta beton dökümü sırasında göçük: 3 işçi yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 13:06 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 13:06

Konya'nın Ereğli ilçesinde beton dökümü sırasında çöken tahta kalıpların altında kalan 3 işçi yaralandı.


Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait Ereğli Bakımevi Şefliği'nin ek bina inşaatında bugün saat 11.00 sıralarında 1'inci katın beton dökümü sırasında tahta kalıplar çöktü. İşçiler Hayati Pamuk (46), Şaban İmir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) kalıpların altında kaldı.
 
Yaralı 3 işçi mesai arkadaşları ve çağırılan sağlık ekipleri tarafından göçüğün altından çıkarılıp ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hayati Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu belirtildi.
 
03b05e72c913265c212d80aa6a5f1ea5.jpg (600×397)
 
 
5a26b2c99bf7754ad87c1de20e49e9c5.jpg (600×397)
 
ce929402e6105d45a4f11df5cb109433.jpg (600×502)

ETİKETLER

Konya Ereğli göçük işçi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.