İnşaat sektörü muaf mı, inşaat sektörü tam kapanmaya dahil mi? İnşaat işçileri ve inşaat sektörü ile ilgilenenler kabine toplantısı sonrası arama motorlarına yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan saat 19.00'tan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tüm Türkiye’de tam kapanmanın geleceğini açıklamasının ardından kısıtlama dışında olan meslekler ve sektörler hakkındaki araştırmalar arttı. İnşaat işçilerin yasaklarda çalışıp çalışamayacağı sorgulanıyor. İnşaat sektörüne yasak var mı? Tam kapanmada inşaatlar devam edecek mi?

29 Nisan saat 19.00'ta başlayacak olan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek. Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi. Genelgede İnşaat sektörü ve inşaat işçilerini kapsayan maddelere de yer verildi. Peki, İnşaat sektörüne yasak var mı? Tam kapanmada inşaatlar devam edecek mi, inşaat sektörü muaf mı, yasakta inşaat işçileri çalışabilir mi?

Tam kapanmada inşaatlar devam edecek mi, yasakta inşaat işçileri çalışabilir mi?

Bakanlığı, Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'ni, 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar da yer aldı.

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar yasaktan muaf tutuldu.