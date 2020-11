İnşaat sektöründe yeni dönem! Karekod uygulaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatlara dökülen taze betonların içine çip atılarak başlattığı beton takip sisteminde, mikserlere karekodlu beton irsaliyesi ve etiket uygulamasına geçiyor. 30 Kasım’da başlayacak yeni dönemde tüm mikserlerin camına, beton santralından çıkmadan önce beton sınıfı, kullanılan agrega cinsi, çimento ve su miktarı, firma adı, katkı malzemesi gibi bilgileri içeren karekodlu etiket yapıştırılacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre uzmanlar, inşaatlarda kullanılan betonların yarıya yakınının kalitesiz olduğunu belirterek, taze betona çip ve mikserlere etiketin ardından üçüncü bir adım olarak sertleşmiş betona da çip takılması gerektiğini vurguladılar.

MİKSERLERE YAKIN TAKİP

İzmir Seferihisar depreminde yaşanan can kayıpları, enkaza dönen binalar beton ve demir kalitesinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde değişiklik yaptı.

14 Kasım’da yürürlüğe giren değişiklikle, tüm mikserler, santralden çıkmadan önce içindeki betonun özelliklerinin yer aldığı karekodlu irsaliyesi ve etiketi olacak. Mikser şantiyeye geldiğinde laboratuvar elemanı karekodu okutup Elektronik Beton İzleme Sistemine (EBİS) kaydedecek. Bakanlık da merkezden tüm süreci izleyecek. Böylece bugüne kadar şantiyeye giren 5 mikserin birinden numune alma, diğerlerine fazla su katma dönemi kapanacak. Mevzuata uygun gerçek numuneler alınıp laboratuvarlara gönderilecek.

FBI’DA BİLE OLMAYAN SİSTEM

“Bakanlık, FBI ’da bile olmayan bir sistemle taze betondan numune alınmasından, laboratuvardaki incelemesine kadar olan süreci merkezden an be an takip etmektedir. Yapılardan alınan numunelerin testleri Aselsan ’ın ürettiği ve bakanlığın bize temin ettiği test cihazları ile deneyleri 7-28 gün olarak yapılmaktadır. Taze beton sonuçlarına hiç bir şekilde müdahale edilememekte olup sisteme otomatik şekilde aktarılmaktadır. Bu sisteme bakanlık tebliği ile dahil edilen hazır beton üreticileri miksere takılan karekod uygulaması ile sistemin iyileştirilmesi ve hazır beton firmaların üretmiş olduğu beton kalitesi kontrol altına alınacak olup 30 Kasım 2020 tarihinde yürülüğe girecektir.” Merdivenaltı üretime dikkat çeken Kaya, “Bakanlığın son bir adım daha atması gerekiyor. Sertleşmiş beton analiz sorunu da çözülürse, ülkemizde üretilen beton kalitesi artacak olup karekod sistemi ile denetlenmesi kolaylaşacak” dedi.