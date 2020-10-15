İnşaat malzemeleri sektörü ikinci çeyrekteki daralmayı atlattı

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan inşaat sektörü, yaz aylarında yaşanan konut satışlarıyla rahat bir nefes aldı. Sektörün temel girdisi olan inşaat malzemeleri de 2. çeyrekteki daralmanın ardından biriken taleplerin de etkisiyle Temmuz ayı ile büyümeye geçti ve beklentilerin üzerinde büyüyerek 2019 yılı Haziran ile Temmuz aylarını geride bıraktı.

İMSAD verilerine göre; 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde inşaat malzemeleri ithalatı 3,2 milyar dolar oldu. İhracat rakamlarına bakıldığında ise 2020’nin ilk 7 ayında inşaat malzemeleri ihracatı 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşaat malzemelerindeki yerlilik oranının artmasının inşaat sektörüne etkilerini değerlendiren YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, “Geçen yıla göre küçülmeler olsa da inşaat malzemeleri sektörü yerli üretimin desteği ve dijitalleşme ile gelen online inşaat malzemesi tedarik süreciyle maliyet avantajı sağlayarak kendi kendine yetindi.” dedi.

“İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATINDAKİ EK GÜMRÜK VERGİSİ SÜRESİ UZATILDI”

Pandemi nedeniyle inşaat malzemeleri üreticilerinin iş olanaklarının artması için devletin de yerli üretimi desteklediğini kaydeden Devrim Ünal Saygın, “İlk olarak 18 Nisan'da uygulamaya konulan ve ardından bir kez uzatılan inşaat malzemeleri ithalatındaki ek gümrük vergisi süresi, 24 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan kararla yıl sonuna kadar uzatıldı. Bu karar, yerli üretime önemli bir teşvik niteliğinde. Yerlilik oranının artması inşaat malzemeleri sanayinin gelişmesini ve bu sayede konut üretim maliyetlerinin düşmesiyle vatandaşın daha uygun maliyetlere konut sahibi olmasını sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“SENE BAŞINDAN BU YANA İNŞAAT MALZEMELERİNDE YÜZDE 7,5’LUK ARTIŞ YAŞANDI”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul ’da 2020 Ocak-Eylül döneminde inşaat malzemeleri grubunda toptan fiyatlar, yüzde 7,53 artış gösterdi. İnşaat sektöründe artan maliyetler için çözümün dijital platformlar olduğuna değinen Saygın, “Yerlilik oranının artmasına rağmen inşaat malzemelerindeki enflasyon küresel sebeplerden dolayı artıyor. Özellikle inşaat firmaları, malzeme tedarikçileri ve müteahhitler, sadece bilinen üreticilerden almak yerine inşaat maliyetlerini düşürmek için yeni yollar arıyorlar. E-ticaretin ülkemizde gelişmesiyle dijital kanallardan alışveriş, inşaat sektörü için de maliyet avantajı sağlamaya başladı. Pandemi döneminde inşaat malzemeleri satışlarını dijital kanallara taşıyamayan firmaların sorunlar yaşadığını, etkili bir satış stratejisi oluşturamadığı için de yeterli sayıda müteahhite ulaşamadığından dolayı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gördük. Ancak YapıRadar.com gibi teknolojik partnerler, inşaat sektörüne yeni bir soluk getirdi” dedi.

"TEDARİKÇİLER İLE MÜTEAHHİTLER ARASINDA BİR PERFORMANS KÖPRÜSÜ"

YapıRadar.com olarak yılda ortalama 20 binin üzerinde inşaat projesini takip ettiklerini belirten Devrim Ünal Saygın, platformları üzerinden en çok teklif alınan inşaat malzemeleri listesini de açıkladı. Saygın, “Tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir performans köprüsü kurarak hem alım tarafını hem satım tarafını destekliyoruz. Bu sayede inşaat firmaları ve inşaat malzemeleri tedarikçileri, proje aşamasından inşaatın tamamlanma aşamasına kadar projelerindeki her türlü mal ve hizmet alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşabiliyor ve teklif alıyorlar. Bu sayede geçmiş yıllarda uzun zaman alan ve yüksek maliyetli satın alma süreçleri daha uygun fiyatlara ve kısa sürede tamamlanabiliyor. Bizler de YapıRadar.com olarak sene başından bu yana 4000’den fazla toptan inşaat malzemesi talebi aldık ve üye tedarikçilerimiz bu taleplere zahmetsizce ulaşarak fiyat tekliflerini sundular. Böylece yerli üreticilerimiz ve tedarikçilerimiz, kendi ürünlerini platformumuzu kullanarak müteahhitlere ulaştırdı ve inşaat sektöründe yerliliğin artmasına ve maliyetlerin azalmasına katkı sağladılar.” şeklinde konuştu.