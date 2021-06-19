Olay, öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman(23) Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3üncü katına çıktı. İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü. Yaralanan işçilere İlk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan işçilerden Osman Duman ile Suriye uyruklu Mustafa Emino doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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İnşaat iskelesinin halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı
Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/ İSLAHIYE (Gaziantep), (DHA) | 19 Haziran 2021 Cumartesi - 19:43 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 19:43