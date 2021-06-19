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İnşaat iskelesinin halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/ İSLAHIYE (Gaziantep), (DHA) |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 19:43 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 19:43

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. 6 katlı binanın 3üncü katından düşen 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.


Olay, öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman(23) Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3üncü katına çıktı. İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü. Yaralanan işçilere İlk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan işçilerden Osman Duman ile Suriye uyruklu Mustafa Emino doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Gaziantep Nurdağı işçi
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