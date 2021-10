İnme hastaları için TÜBİTAK desteğiyle proje geliştirilecek

Dünya genelinde en sık karşılaşılan beyin ve sinir sistemi bozukluklarından biri olan inme, ölüm nedenleri arasında da ilk sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor, 6 milyon kişi ise inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Daha çok orta yaş ve üzerinde görülse de her yaş grubundan inme hastası bulunuyor. Üstelik güncel bilimsel çalışmalar, her 100 COVID-19 hastasının 3'ünde inme görüldüğünü ortaya koyuyor. Hemipleji ya da halk arasında bilinen adıyla inme hastalarına, 29 Ekim Dünya İnme Günü vesilesiyle akademiden bir müjde geldi. “El için Robotik Ayna Terapi Sisteminin Motor Öğrenme Temelli Geliştirilmesi” projesi için TÜBİTAK’tan destek geldi.