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İnme erken teşhis konulursa tedavi edilebiliyor

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 10:56 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 10:56

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, inmenin erken teşhis konulması halinde ameliyatsız tedavi edilebildiğini, çeşitli yöntemlerle daralan damarın açılabildiğini ve bu yolla hastanın felç geçirmesinin önlenebildiğini söyledi.


Prof. Dr. Öztürk, 29 Ekim Dünya İnme Günü'nde AA muhabirine yaptığı  açıklamada, inme teşhisi koyulan hasta için ilk 4,5-6 saatin medikal tedavinin  yapılabilmesi için çok değerli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.
 
 Bu zaman aralığında pıhtı eritici ilaç uygulaması veya ilk 8 saatte  girişimsel olarak tıkanan damarın içindeki pıhtının çıkarılması yolu ile  tedavinin mümkün olduğunu dile getiren Öztürk, "Koldan ilaç vererek düzelmeyen  hastalar için girişimsel nöroradyoloji ekibi kasık damarından girerek bir kateter  yardımı ile tıkanmaya neden olan pıhtıyı çıkararak damarı açma tedavilerini  başarıyla uygulamaktadır." diye konuştu.
 
Öztürk, uygun nöroradyolojik görüntüleme imkanı olan merkezlerde  tedavi sürecinin 24 saate kadar mümkün olabildiğini sözlerine ekleyerek,  konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Ekipler, konusunda özellikli eğitim almış radyolog, nörolog, bazı  merkezlerde kardiyologlar ile beraber yüz akıyla hizmet sunmakta ve beyin damar  hastalıkları çok daha az riskle tedavi edilmekte. Bu işlemleri kapalı beyin damar  cerrahisi olarak tanımlayabiliriz. Girişimsel nöroradyolojide, kasık  damarlarından girilerek beyin damarlarına ulaşılır ve çok özel malzemeler  kullanılarak tedaviler yapılır. Sonuç olarak, inmenin erken teşhis konulması  halinde ameliyatsız tedavi edilebildiğini, çeşitli yöntemlerde daralan damarın  açılabildiğini ve bu yolla hastanın felç geçirmesinin önlenebildiğini vurgulamak  istiyoruz."
 
Beyin damar hastalıklarıın tedavisinin bir ekip işi olduğunu anlatan  Öztürk, Sağlık Bakanlığının "Akut İnme Tedavi Modeli"ni başarıyla uyguladığını  anlattı.
 
 "Sağlık Bakanlığı, inme geçiren hastalar için muazzam bir  örgütlenmeyi başardı"
 
Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkan Yardımcısı Doç. Dr.  Dilcan Kotan Dündar ise tıp alanında son yıllarda yaşanan baş döndürücü  gelişmelere rağmen inmeye bağlı ölümlerin birçok ülkede üçüncü, bazı ülkelerde  ise ikinci sırada yer aldığını belirtti.
 
Halk arasında felç olarak bilinen inmenin, basitçe beyinin damar  sebebiyle bir kısım görevlerini kaybetmesi olarak tanımlandığını söyleyen Dündar,  felç sonucu kişisel mağduriyetlerin, aile dramlarına ve büyük ekonomik kayıplara  neden olduğunu kaydetti.
 
Dündar, yüzün simetrisinin ani bozulması, konuşmada bozulma,  konuşamama veya konuşulanları anlayamama, anlamsız konuşma, vücudun kol ve bacak  kısmında ani his ve kuvvet kaybı ve uyuşukluk gibi nedenlerin en sık rastlanan  sorunlar arasında yer aldığı bilgisini vererek, "İnme hastalarında damar  tıkanıklığına yol açan pıhtı üçte ikisinde kalpteki problemlerden  kaynaklanmışken, üçte bir hastada ise halk arasında damar kireçlenmesi olarak  bilinen boyundaki damar sertliği ve darlık gelişmiş damarlardan kaynaklanır."  diye konuştu.
 
İnmenin yaş gibi değiştirilemeyen nedenlerin yanında, yüksek tansiyon,  şeker hastalığı, sigara kullanımı, şişmanlık, fiziksel aktivitelerin azalması  gibi nispeten kontrol edilebilir nedenlerle ortaya çıktığını aktaran Dündar,  BEYİNDER olarak halkı bu riskleri azaltmak için gayret göstermeye ve en önemlisi  harekete geçmeye davet ettiklerini dile getirdi.
 
Dündar, eskiden inmenin çaresiz bir hastalık olarak kabul gördüğünü ve  inme geçiren hastaların soğuk su altına tutulduğunu anlatarak, "Artık oyunun  kuralı değişti. Bu karamsar tablonun artık tedavisi mümkün. Erken fark edilen,  uygun zamanda ve doğru müdahale edilen hastalarda bulguların tamamı ya da bir  kısmı geriye dönebilir. Sloganımız, inme zamana karşı bir yarıştır. Sağlık  Bakanlığımız, inme geçiren hastaların en hızlı şekilde teşhis ve tedavilerini  düzenleyebilecek hastane ve hekimlere ulaşması için muazzam bir örgütlenmeyi  başarmış durumda."
 
  
 
 
 

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İnme felç erken teşhis
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