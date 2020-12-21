İngiltere'ye uçuşlar kapandı mı? Türkiye’den İngiltere'ye uçuşlar var mı?

İngiltere'den tüm dünyayı korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkenin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri adeta 'alarma' geçti.
İNGİLTERE’YE UÇUŞ YASAYI OLAN ÜLKELER
Almanya koronavirüsün mutasyonu çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracağını duyurdu.
Yunanistan Birleşik Krallık'tan gelen kişiler için karantina süresini 7 güne çıkardı.
İsrail Londra'dan iniş yapan yolcuları polisler eşliğinde karantinaya aldı.
Fransa İngiltere'den tren ile gelişleri askıya alabileceğini söyledi.
Avrupa komisyonu Birleşik Krallık uçuşlarının askıya alınmasını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi.
Kuveyt, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle Birleşik Krallık uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.
Fransa, mutasyon nedeniyle Birleşik Krallık uçuşlarını ve tren seferlerini askıya aldı.
İrlanda Birleşik Krallık ile tüm feribot seferlerini ve uçuşlarını askıya aldı.
Kesin olarak İngiltere'ye uçuşları askıya alan ülkeler:
Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya, İsrail , Hollanda, Fransa, Türkiye, Peru, İran, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Romanya, İspanya, İsveç.