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İngiltere'ye seyahat yasağı genişliyor! 3 ülke daha eklendi...

DHA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 16:15

Koronavirüsün yeni mutasyonunun İngiltere’de hızla yayılması sebebiyle, bu ülkeye seyahat yasağı koyan ülkeler arasına Fransa, Hindistan ve Rusya’da katıldı.


Koronavirüsün yeni mutasyonunun hızla yayılması sebebiyle İngiltere’ye, ülkeler birbiri ardına seyahat yasağı koymaya başladı.
 
Avrupa’da Fransa, Almanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Avusturya, Portekiz, İsveç, Belçika, Bulgaristan, İsviçre, Hırvatistan, Finlandiya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Estonya ve Litvanya İngiltere’ye seyahat yasağı koydu.
 
KUZEY AMERİKA'DA SADECE KANADA SEYAHAT YASAĞI KOYDU
 
Kanada’nın yanı sıra Arjantin, El Salvador, Şili, Kolombiya, Peru ve Ekvador ülkeleri Amerika kıtasında İngiltere’ye seyahat yasağı koyan ülkeler arasında yer aldı.
 
Yasak koyan ülkeler arasında İsrail, İran, Kuveyt, Fas, Suudi Arabistan da bir hafta boyunca tüm uluslararası uçuşları askıya aldı. Umman bir haftalığına tüm kara, hava ve deniz sınırlarını kapattı.
 
 

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