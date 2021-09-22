İngiltere yasağı kaldırdı 200 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor

İngiltere'nin seyahat yasağı uyguladığı Türkiye'yi kırmızı listeden çıkmasıyla birlikte 200 bin İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yasağa tepki gösteren 45 bin kişi Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza toplamıştı.

Karar sonrası son durumu ntv .com.tr'ye değerlendiren sektör temsilcileri, İngiltere 'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasıyla bu pazarın da hareketlendiğini dile getirdi.

"2022'YE ETKİSİ ÇOK OLUMLU OLACAK"

Bodrum, Kış için beklemede olan rezervasyonların onaylanmasının sektör için olumlu olduğunun altını çizen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Ege Bölgesi'nde otellerini erken kapatma kararı alan bazı otellerin, bu karar sonrası kasım ortalarına kadar kapatmayacağını söyledi. İngilizlerin 2022 tatil planları için rezervasyonlara başladıklarını ifade eden Çorabatır, "İngiltere'deki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. Hem Türk Hava Yollarının hem de buradaki tur operatörlerinin Antalya Dalaman 'a yönelik rezervasyon aldıklarını görmekteyiz. Aşılama sayısının artması da sektörü pozitif yönde etkileyecek" dedi.

"GOLF TUTKUNLARI DA REZERVASYONLARI ARTIRACAK"

Hem sezonun uzadığını hem de turist sayısının kışın daha fazla olacağını dile getiren Profesyonel Otel yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da, "Şu an Türkiye genelinde otel çalışanlarının tamamına yakını çift doz aşılandı. İngiltere'den yoğun rezervasyon talebi var. Ayrıca tam da golf turizmi dönemi. Antalya'daki golf sahaları İngiliz golfçülerin ilgisi sayesinde, rezervasyonlarını dolduruyor" diye konuştu.

"70 BİN CİVARINDA İNGİLİZ TURİST BEKLİYORUZ"

Mayıs ayından bu yana beklemede olduklarını söyleyen Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, "İngiltere'nin "kırmızı liste kararı" memnuniyet verici bir karar. Şu an yasaklı bir ülke değiliz. İngiltere bizim için çok önemli bir pazar. Biraz geç verilmiş bir karar ve etkisini 2022 yılında hissedeceğiz. Dalaman'a haftalık 40'a yakın uçak inecek. Ekim sonuna kadar 70 bin civarında İngiliz turist bekliyoruz. Mayıs ve ekim ayı fiyatların en düşük olduğu dönemler olduğu için çoğu otel ve apartlar kapalı. Tamamen İngiltere'ye hizmet veren bazı otel ve apartlar var, onlar da 1 ay için açacaklar" dedi.

200 BİN İNGİLİZ TURİST BEKLENİYOR

Öte yendan Anadolu Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, İngiltere'nin seyahat listesinde yaptığı güncellemenin ardından önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye'ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE İÇİN İSYAN ETMİŞLERDİ