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İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 0:44 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 0:44

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler" listesine, Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i ekledi.


İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını  verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.
 
Bu listeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Hindistan ve  Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine  sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, "sarı  listeye" alındı.
 
Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise  "yeşil listeye" alındı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu  karantina uygulanmayacak. Ancak, bu ülkelerden gelecek kişilerin, yola çıkmadan  önce ve varıştan iki gün sonra test yaptırma zorunluluğu devam edecek.
 
Öte yandan, Fransa'dan İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar ve 18  yaşından küçükler de karantinaya girmeyecek.
 
Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı  topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı  listede kalmaya devam ediyor.
 
Seyahat listesindeki güncellemenin pazar gününden itibaren geçerli  olacağı açıklandı.
 
 Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri  ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.
 
 Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750  sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin  285 sterline çıkarıldı.
 

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İngiltere yeşil ülkeler karantina
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