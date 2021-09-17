İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartacak

The Times gazetesi İngiliz hükümetinin, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeleri kırmızı listesinden çıkarmaya hazırlandığını yazdı.

Kırmızı listeden çıkarılması durumunda Türkiye'den İngiltere 'ye dönen yolcular artık karantinaya alınmayacak.

SARI LİSTE TAMAMEN KALDIRILABİLİR

The Times gazetesi, bugün bir araya gelmesi beklenen bakanların uluslararası seyahatin başlaması için oluşturulan "Trafik ışığı sistemi" adlı uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik adımlar atacağını yazdı.

Bakanların sarı kategoriyi kaldırması bunun yerine ülkeleri yeşil veya kırmızı listeye almaları söz konusu.

MAYISTAN BERİ KIRMIZI LİSTEDEYİZ

Seyahat edilen ülkeleri yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye'yi mayıs ayından bu yana "yüksek riskli ülke" olarak görülen kırmızı listede tutuyor.

KARANTİNA ŞARTI VAR

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor. Yolcuların 10 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacağı söylendi.

TÜRKİYE NEDEN KIRMIZI LİSTEYE ALINMIŞTI?

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ağustos ayındaki bir konuşmasında, Türkiye'nin neden kırmızı ülkeler listesinde kaldığı sorusuna, "Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor. Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi'ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, Kovid-19'un o ülkedeki varyantlarına ve Kovid-19'a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor" demişti. (Euronews)