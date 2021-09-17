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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 18:51 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 19:25

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.


İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında  oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı.
 
Güncellemede, Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman,  Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke, İngiltere'ye gelecek İngiliz  vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu  karantinanın uygulandığı kırmızı listeden çıkarıldı.
 
Tek bir "kırmızı liste" olacak
 
4 Ekim'den itibaren kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut  trafik ışığı sistemi kaldırılacak ve yalnızca tek bir "kırmızı liste" yer alacak.
 
Ayrıca, kırmızı listede olmayan ülkelerden gelen tam aşılı yolcular,  PCR testleri yerine daha ucuz olan yanal akış testleri yaptırabilecek.
 
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı açıklamada, 4 Ekim'den itibaren  uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını  belirterek mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini  belirtti.
 
Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri  ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.
 
Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce  1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla  2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.
 

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İngiltere Türkiye seyahat kırmızı liste
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