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İngiltere, tehditlere rağmen AB'ye aşı göndermeyecek

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 19:02 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 19:02

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilişkin tartışmalar derinleşirken, İngiliz hükümeti, ihracat yasağı tehdidinde bulunan AB ülkelerine, AstraZeneca aşılarını gönderilmesinin beklenmediğini bildirdi.


Başbakanlık Ofisi 10 Numara Sözcüsü tarafından yapılan  bilgilendirmede, ihracat yasağına ilişkin "AB'nin kendi meselesi" ifadesi  kullanıldı.
 
Başbakan Boris Johnson'ın aşı tedariğine güveninin tam ve virüsün en  çok etkilediği kişileri şubat ayı ortasına kadar aşılamakta kararlı olduğu  belirtildi.
 
İngiltere'nin AB'ye doz gönderme konusundaki tutumun değişip  değişmediğine ilişkin olarak da Sözcü, "Halkın mümkün olduğunca çok insanı  aşılamaya devam etmemizi isteyeceğini düşünüyorum ve de bunu yapacağız." dedi.
 
Ayrıca İngiltere'nin 7 ayrı aşı geliştiricisiyle anlaşmaları olduğu,  gelecek haftalar ve aylarda verilecek onaylarla doz sayısının artmaya devam  etmesinin beklendiği vurgulandı.
 
AB-AstraZeneca ihtilafı
 
AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının  bu hafta beklenen AB onayı sonrasında AB ülkelerine dağıtımının başlaması  bekleniyordu.
 
Ancak AstraZeneca'nın hafta başında AB'ye yılın ilk çeyreği için  tedariki yüzde 60 eksik yapacağı açıklandı.
 
 AB tarafı ise kesintinin daha fazla olacağını belirtiyor. AB'nin 100  milyon doz beklerken bunun dörtte birini alabileceği ifade ediliyor.
 
AB, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki  göstererek yükümlülüklerine uymasını istiyor.
 
 Şirket ise tedarik konusunda sözleşmede en üst seviyede çaba  gösterilmesi yönünde bir madde bulunduğunu ve tedarik için en üst çabayı  gösterdiğini savunuyor.
 
AstraZeneca'nın AB içindeki fabrikalarda üretimin az olması nedeniyle  birlik ülkelerine beklenenden az aşı dozu göndereceği haberleri üzerine AB  yetkilileri, İngiltere'de bulunan ve üretimin fazla olduğu AstraZeneca  fabrikalarından aşı gönderilmesini talep ediyor.
 
AstraZeneca gibi ilaç firmalarına karşı yasal yollara başvurma  seçeneğini gündeme getiren AB,  Kovid-19 aşısı için ön alım anlaşması imzaladığı  firmaların AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşıların diğer ülkelere  satışına da sınırlama getirmeyi planlıyor.
 

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