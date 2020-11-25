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İngiltere şokta! Bir bakan istifa etti

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 21:33 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 21:33

Ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen İngiltere'de, bir devlet bakanı dış yardımların azaltılması kararı nedeniyle istifa etti.


Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Elizabeth Grace Sugg,  istifa mektubunda İngiltere'nin uluslararası yardımlar için milli gelirden  ayırdığı payı 2021'de yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürme kararının yanlış olduğuna  inandığını vurguladı.
 
İngiltere'nin verdiği yardım sözünü zor zamanlarda da tutulması  gerektiğini kaydeden Sugg, kararın aynı zamanda ülkenin küresel etkisini  azaltacağını da savundu.
 
İktidardaki Muhafazakar Parti'den eski Başbakan David Cameron,  "İnsanların masasına yemek koymak, çocukları aşılamak, annelerin doğum sırasında  ölmesini engellemek, bunlar yaptığımız harika şeylerdi ve bu ülke hakkında harika  bir şeyler söylüyordu. Bundan geri adım atmamız üzücü." dedi.
 
Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da karara tepki göstererek, "yardım  bütçesini milyonlarca insanın aşırı yoksulluğa düşeceği bir yılda üçte bir  oranında kısmanın, bu kişileri daha da fakirleştireceğini" belirtti.
 
Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz parlamentosunda bütçe  düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada dış yardımlar için milli gelirden  ayrılan payın 2021'de yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürüleceğini duyurmuştu.
 
  
 

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