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İngiltere, şehit olan askerler için başsağlığı diledi

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 23:52 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 23:52

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için üzüntülerini iletti.


Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te meydana gelen  ve Türk askerlerinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bir askeri helikopter  kazasına ilişkin haberi üzüntüyle öğrendim. Kalbim bu gece (askerlerin) aileleri  ve tüm Türkiye ile." ifadesini kullandı.
 
 
Chilcott da Twitter hesabından, "Bitlis'te bir askeri helikopterin  düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz  Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm  Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

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İngiltere Ankara Bitlis
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