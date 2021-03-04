İngiltere, şehit olan askerler için başsağlığı diledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için üzüntülerini iletti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te meydana gelen ve Türk askerlerinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bir askeri helikopter kazasına ilişkin haberi üzüntüyle öğrendim. Kalbim bu gece (askerlerin) aileleri ve tüm Türkiye ile." ifadesini kullandı.

Chilcott da Twitter hesabından, "Bitlis'te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.