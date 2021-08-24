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İngiltere Savunma Bakanı, "Türkiye'de mülteci merkezi" haberlerini yalanladı

LONDRA (AA)  |  24 Ağustos 2021 Salı - 13:45 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 13:45

Son dakika haberi... İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti.


Wallace, Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle  İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma  planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki  haberine Twitter üzerinden cevap verdi.
 
İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Wallace, "Haberin hiçbir  temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi  kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz  getirdiniz." diye yazdı.
 
 
Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına ver  vermişti. Yazıda İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul merkezleri  oluşturacağı söylense de isim verilmemişti. Buna karşın gazete ayrı bir haberde  Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber Guardian  gazetesi tarafından da yayımlanmıştı.
 
BBC Türkçe ise Wallace'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen,  "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci  merkezleri planlıyoruz" başlığıyla bir haber yayımlamıştı. Daha sonra habere  ilişkin sosyal medya paylaşımını silen BBC Türkçe, "atıf hatası yaptıklarını"  belirterek özür dilemişti.
 

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