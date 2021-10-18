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İngiltere'nin temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 1:37 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 1:37

İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması nedeniyle çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu.


Ülkenin güneyindeki kentte çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek  hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.
 
Temizlik işçilerinin yaklaşık iki hafta önce başlattığı eylem  nedeniyle çok sayıda sokakta çöplerin biriktiği gözlemlendi.
 
Maaşlarında artış talep eden temizlik işçileri, yerel meclisle  görüşmelerin başarısız olması durumunda, yetkilileri 30 günlük uzun bir grev daha  başlatmakla tehdit ediyor.
 
Mahalle sakinleri, grevin bu kadar uzun sürmesi durumunda sorunun  ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi taşıyor.
 
Soyadını vermek istemeyen Gabriel, AA muhabirine yaptığı açıklamada  temizlik işçilerinin grevine ilişkin, halkın muhtemelen yaptıkları işin önemini  kanıtlamaya çalışan işçilerin tarafını tutacağını dile getirdi.
 
Bölgede yaşayan yerel bir sanatçı Gali Kitz ise sokakların çöp  yığınlarıyla dolmasını fırsata çevirdiğini belirterek, sanatını icra etmek için  toplanmayan çöp bidonlarının üzerine resim yaptığını anlattı.
 
İşçi sendikası ile Brighton ve Hove Şehir Konseyi arasında temizlik  işçilerinin taleplerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

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İngiltere Brighton çöp
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