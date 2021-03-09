İngiltere Kraliçesi'nden açıklama: Durumları tüm aileyi üzüyor!

Buckingham Sarayı tarafından Kraliçe 2. Elizabeth adına yayınlanan açıklamada şöyle denildi “Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini tam anlamıyla öğrenmek tüm aileyi üzülüyor.

"Öne sürülen sorunlar, özellikle de ırkla ilgili konular endişe verici. Bazı hatıralar değişiklik gösterse de, bunlar ciddiye alınır ve aile içinde özel olarak halledilir.



"Harry, Meghan ve Archie her zaman çok sevilen aile üyeleri olacak."



Üst düzey bir saray kaynağı şunları ekledi: "Tüm bunların merkezinde bir aile var. Onlara aile olarak, özel sorunlarını kendi başlarına tartışma fırsatı verilmelidir.



"Çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve akıl sağlığı önemli konulardır ve uzun yıllardır Kraliyet Ailesi Üyelerinin çalışmalarının bir parçasını oluşturmuştur."



'İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ' AÇIKLAMIŞTI



Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." diye konuşmuştu



Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti.



MEGHAN MARKLE KİMDİR?



Rachel Meghan Markle 4 Ağustos 1981, Los Angeles doğumlu. Amerikalı oyuncu ve manken, Sussex düşesi unvanını taşıyan Britanya Kraliyet Ailesi üyesi. TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile sivrildi. Bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı. Prens Harry ile evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerini sonlandırdı.



2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.



19 Mayıs 2018'de büyük bir törenle evlenmişlerdir. 6 Mayıs 2019 günü, genç çift tahtın yedincisi varisi olan Archie Mountbatten-Windsor isimli oğullarını kucaklarına almıştır.



Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı. Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi. Aynı ay, çiftin avukatları, paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şuanda hayatlarına Los Angeles'ta devam etmekteler.



Mart 2020'de Düşes Markle'ın Disneynature belgeseli olan Elephant'ın anlatıcısı olacağı açıklandı. Belgeselden elde edilen gelir, Botsvana'daki fillere yardım etmek için Sınır Tanımayan Fil'e bağışlanacaktır.



Nisan 2020'de Meghan ve Harry, Amerika'daki COVID-19 salgını boyunca Los Angeles sakinlerine Project Angel Food tarafından hazırlanan yiyecekleri dağıtmaya gönüllü oldular.