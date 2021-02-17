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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip hastaneye kaldırıldı

DHA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 18:26 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 18:26

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philipin (99) geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.


İngiltere'de Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabethin eşi Prens Philipin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, Dük (Prens Philip), kendisini kötü hissettikten sonra Majesteleri'nin doktorunun tavsiyesi üzerine birkaç gün gözlem altına alınmak üzere ve dinlenmesi için hastaneye kaldırıldı denildi. Açıklamada, Prens Philipin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Hastaneye kaldırılma nedeninin koronavirüs (Covid-19) ile alakalı olmadığı ve tamamen tedbir amaçlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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