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İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 19:04 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 19:04

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Galler Parlamentosunun açılış töreninde bir kez daha bastonla görüntülendi.


95 yaşındaki 2. Elizabeth, salı günü Londra'daki Westminster Abbey  Kilisesi'ndeki bir ayinin ardından ikinci kez bastonla halk içine çıktı.
 
Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine  baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı  lobi alanına da asansörle çıktı.
 
Kraliçe, parlamentonun açılış törenindeki konuşmasında, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, "Hepimiz, temel işlerde çalışanlardan  gönüllülere, topluma hizmet etmek için çok şey yapan ve son 18 aydaki zorluklara  böylesine muhteşem bir şekilde karşı koyan herkese şükran borçluyuz." dedi.
 
Mayıs ayındaki seçimden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi gereken  etkinlik, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

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İngiltere 2. Elizabeth Galler
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