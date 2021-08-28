İngiltere kırmızı liste ne zaman kalkar, İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı? İngiltere Türkiye kırmızı liste son durum!

İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman, sorusunun yanıtı merak ediliyordu. İngiltere uluslararası seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini güncelledi. Peki, İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı? İngiltere Türkiye kırmızı liste son durum…

Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor. Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek. İngiltere'nin güncellemesinde yer değiştiren ülkeler de oldu. Tayland ve Karadağ'ın pazartesi sabah 4'ten itibaren kırmızı listeye geçirileceği açıklandı. Peki, İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı? İngiltere kırmızı liste ne zaman kalkar?

İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı?

Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde kalmaya devam etti.

İngiltere kırmızı liste ne zaman kalkar?

Turizm kenti Antalya, 600 bin yatak kapasitesi ile 8 ay içinde 5 milyonu yabancı olmak üzere 6,5 milyon turist ağırladı. Bu rakamın İngiltere'nin Türkiye kararı ile birlikte daha da artması bekleniyor.

Turizm sektörü temsilcileri, İngiltere'nin hala Türkiye'yi kırmızı listede bırakması nedeniyle bir kayıp yaşandığını söylüyor. Eylül ayında açıklanacak yeni kararda, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızıdan turuncu listeye alması halinde ise turist sayısının artacağı vurgulanıyor