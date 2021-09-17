İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? Türkiye kırmızı listeden ne zaman çıkar, İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkaracak mı?

İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkaracak mı, kırmızı liste ne zaman güncellenecek? Mayıs ayından bu yana 'yüksek riskli ülkeler' listesinde bulunan Türkiye kırmızı listeden çıkarılmayı bekliyor. Uygulanan kural kapsamında sadece İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar, Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edebiliyor.

Türkiye kırmızı listeden ne zaman çıkar, İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkaracak mı? İngiltere'nin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında oluşturduğu "trafik ışığı sistemi" adlı seyahat listesinde Türkiye mayıs ayından beri, "kırmızı kategoride" yer alıyor. Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılacağı gün sabırsızlıkla beklenirken, İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haber Türkiye’yi heyecanlandırdı. Yer alan haberde Türkiye'nin, bir sonraki seyahat güncellemesinde kırmızı listeden çıkarılabilecek ülkeler arasında bulunduğu belirtilmişti. Peki, İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman?

TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKACAK

Times gazetesinde de bu yönde bir haber yer alırken, "Türkiye listeden çıkacak." denildi. Kararın ardından ülkemize gelecek İngiliz turist sayısında artış bekleniyor.

Bu adımın atılmasının ardından Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcuların karantinaya girmesine gerek kalmayacak. Haberde, İngiliz bakanların bir araya geleceği toplantıda konunun ele alınacağı kaydedildi.

KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKMAYA ADAY ÜLKELER

Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin "yüksek riskli ülkeler" listesinde tutuluyor.

Kırmızı listeden çıkmaya aday ülkelerin "Türkiye, Arjantin, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Kenya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Peru, Güney Afrika ve Sri Lanka" olduğu belirtiliyor.

İngiltere, kırmızı liste uygulamasının gerekçesini "koronavirüsün varyantlarının ülkeye girişini engellemek" şeklinde açıklıyor.

İNGİLTERE KIRMIZI LİSTE GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

Her ay güncellenen liste en son 26 Ağustos’ta güncellendi. Eylül güncellemesinin ise son hafta olacağı tahmin ediliyor.