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İngiltere, kendi dijital parasını çıkarmaya hazırlanıyor

02 Ocak 2018 Salı - 14:30 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 14:30

İngiltere Merkez Bankası sterlinin performansına bağlı bir dijital para üzerinde çalışıyor.


Telegraph'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) sterlinin performansına bağlı olan bir kripto para üzerinde çalışıyor.

Eğer kripto para çıkarsa İngiltere'deki mudiler paralarını banka hesaplarından alıp tamamen devlet güvencesinde olan dijital sisteme aktarabilecekler.

BoE'nin başkanı Mark Carney geçen yaz başka önemli ülkelerin merkez bankaları başkanları ile dijital para dönüşümünü görüştüklerini söylemişti.  Carney, blockchain teknolojisine olan sempatisi ile biliniyor.

Bitcoin saat 13:46 itibarıyla Türkiye piyasalarında 53 bin 669 TL'den işlem görüyor. 

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