İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçileri çağrılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerinin de "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılması bekleniyor.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirilmesi öngörülüyor.
ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirilmişti.