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İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçileri çağrılacak

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 20:22 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 20:24

İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerinin harekat hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılması öngörülüyor


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) diğer  üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerinin de "Zeytin Dalı Harekatı"  hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılması bekleniyor. 
 
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İngiltere, Fransa ve Çin  büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında  bilgilendirilmesi öngörülüyor.
 
ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri,  Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında  bilgilendirilmişti.
 

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