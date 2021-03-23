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İngiltere'den yaptırım kararı! 'En büyük krizlerden biri'

AA |  23 Mart 2021 Salı - 0:26 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 0:26

İngiltere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.


İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarasında yaptığı  açıklamada, Çin’in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri İkinci Dünya  Savaşı'ndan bu yana görülen “en büyük insan hakları krizlerden biri” olarak  niteledi.
 
 Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kısırlaştırma, kitlesel gözaltı ve  gözetleme, işkencenin de yer aldığı insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya  çıkan kanıtların göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Raab, kanıtların uydu  görüntüleri, hayatta kalanların ifadeleri, resmi belgeler, Çin hükümetinden sızan  bilgiler, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütünün de dahil  olduğu güvenilir açık kaynak raporları ve İngiliz diplomatların bölgeye yaptığı  ziyaretlerden oluştuğunu söyledi.
 
 Raab, DNA'ların toplanması, yüz tanıma yazılımı ve polislik  algoritmaları dahil olmak üzere birçok yöntemin kullanılmasıyla tüm Uygur  nüfusunun gözetim altında tutulduğunu, kadınların zorla kısırlaştırıldığını ve  çocukların ailelerinden zorla koparıldığını kaydetti.
 
Uluslararası ortaklarıyla çalışarak sorumlulara hesap sormak için  hedefe yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu kapsamda 4 Çinli yöneticiye ve  Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosuna yaptırım kararı  aldıklarını duyuran Raab, Çinli yöneticilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi  ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Zhu Hailun, Sincan Uygur Özerk  Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk  Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreteri olan Wang Junzheng, Sincan  Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği  Bölümünün eski Müdürü Wang Mingshan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan  Yardımcısı ve  Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Chen Mingguo olduğunu belirtti.
 
  
 

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